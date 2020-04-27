الكمامة القماشية ابرز تعليمات وزارة الصحة السعودية لمواجهة "كورونا"

طالبت وزارة الصحة السعودية، مواطنيها بارتداء الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل وعند الذهاب للأماكن العامة.



وأكدت الصحة في بيان لها، يفضل أن تكون الكمامة من أقمشة قطنية، مشيرة إلى أن غسلها في الغسالة كافيا لتعقيمها وأن سوء الاستخدام مثل رطوبة الكمامة

لطول فترة الاستخدام أو إعادة الاستخدام بدون غسيل يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

Advertisements

وحذرت وزارة الصحة المواطنين بضرورة عدم استخدام الكمامة القماشية من قبل الأطفال اقل من سنتين والفاقدين للوعي والعاجزين أو

كل من لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في 2مارس 2020، حتى وصلت عدد الحالات في المملكة إلى 17522، منها 15026 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 2357 حالة، والوفيات 139، وبلغ حالات الشفاء ١٤٢ حالة جديدة من غيروس كورونا المستجد.