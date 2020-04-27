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الكمامة القماشية ابرز تعليمات وزارة الصحة السعودية لمواجهة "كورونا"

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طالبت وزارة الصحة ، مواطنيها بارتداء الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل وعند الذهاب للأماكن العامة.


وأكدت الصحة في بيان لها، يفضل أن تكون الكمامة من أقمشة قطنية، مشيرة إلى أن غسلها في الغسالة كافيا لتعقيمها وأن سوء الاستخدام مثل رطوبة الكمامة

لطول فترة الاستخدام أو إعادة الاستخدام بدون غسيل يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

 

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وحذرت وزارة الصحة المواطنين بضرورة عدم استخدام الكمامة القماشية من قبل الأطفال اقل من سنتين والفاقدين للوعي والعاجزين أو

كل من لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها.

 

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس في 2مارس 2020، حتى وصلت عدد الحالات في المملكة إلى 17522، منها 15026 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 2357 حالة، والوفيات 139، وبلغ حالات الشفاء ١٤٢ حالة جديدة من غيروس كورونا المستجد.

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