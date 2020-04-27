كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر ارتفاع تعداد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الاثنين، ارتفاع تعداد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والإصابات إلى 15466، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، إنها ستجري اجتماعات لبحث استئناف الدراسة في البلاد بشكل تدريجي، بالتزامن مع سلسلة إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا.

وقد أفادت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، بأن "رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيجري غداً مشاورات وزارية لمناقشة استئناف الدراسة بشكل تدريجي، وأن النية تتجه للقيام بذلك ابتداء من الأسبوع المقبل".

Advertisements

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، واجهت تهديدات من المتضررين من أزمة تعطيل التعليم، بإمكانية منحهم إجازات غير مدفوعة الرواتب، أو مطالبة الحكومة بصرف مبالغ مالية لهم ضمن شبكة الأمان التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ولفتت إلى أن نحو ثلاثة آلاف مربية في رياض الأطفال، وقعوا عريضة للمطالبة بالحصول من الحكومة على شبكة أمان اقتصادية لقاء إعادة فتح الروضات.

وكانت إسرائيل قد أعلنت تخفيف القيود على عدد من الأنشطة التجارية، بعد أن اتجهت للإغلاق الشامل للمؤسسات الاقتصادية في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تجاوزت أعداد المصابين به في إسرائيل حاجز الـ155 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 200 حالة وفاة.