كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر سانا: مقتل 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة سانا السورية، بمقتل 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل الإعلام السورية، في وقت سابق مقتل مدنيين، وإ صابة آخرون في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من العاصمة دمشق.

وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن الدفاعات الجوية السورية دمرت معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من ذلك، قُتل شخصان بشظايا صاروخ إسرائيلي أصاب منزلًا في بلدة سعصا، جنوب غرب دمشق. وتقول سانا إن المنزل تم تدميره.

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد شن ضربة واسعة النطاق" على أهداف إيرانية في سوريا في أعقاب هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرات المقاتلة ضربت عشرات الأهداف، بما في ذلك الصواريخ أرض جو، ومستودعات الأسلحة والقواعد العسكرية.

وأضاف الجيش إنه ضرب أيضًا مواقع للجيش السوري بعد إطلاق صاروخ دفاع جوي سوري.

وأوضحت إسرائيل، أن الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان كان "دليلًا واضحًا على الغرض من التوطين الإيراني في سوريا".