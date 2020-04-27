كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تفرض ارتداء الكمامات الاجباري في الأماكن العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيُطلب من جميع سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا تقريبًا ارتداء الكمامات في الأماكن العامة اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا للإعلانات على مواقع الويب الفيدرالية.

ألمانيا بلد لامركزي، لذا فإن لكل دولة مجموعة قواعدها الخاصة بها. إليك تفاصيل متى وأين يجب ارتداء الكمامة:

العاصمة برلين هي الأكثر تراخيًا، حيث يفرض ارتداء الكمامات فقط عند ركوب وسائل النقل العام.

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تتطلب جميع الولايات الأخرى من المواطنين تغطية أفواههم وأنوفهم في المتاجر وفي وسائل النقل العام.



تطلب أكبر ولاية في ألمانيا، شمال الراين - ويستفاليا، من المواطنين تغطية أفواههم وأنوفهم عند زيارة الأطباء وعندما يستقبلون عمالًا مفيدين في منازلهم.