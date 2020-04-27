كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر سويسرا تبدأ بتخفيف قيود فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت سويسرا تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا بعد ستة أسابيع من فرضها قيودًا صارمة على الحياة العامة. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري عن خطة من ثلاث مراحل تهدف إلى تخفيف إغلاق البلاد.

اعتبارًا من اليوم: يُسمح بإعادة فتح مصففي الشعر أو مستحضرات التجميل أو استوديوهات الأظافر ومراكز الحدائق ومحلات الزهور.

يُسمح للأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي بإعادة فتح عيادتهم.

يُسمح للمستشفيات بإجراء التدابير الطبية التي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد. Advertisements

يجب أن تلتزم المتاجر والشركات بأنظمة النظافة الأكثر صرامة وأن تتأكد من أن العملاء يحافظون على المسافة الاجتماعية المطلوبة.

قالت السلطات الفيدرالية السويسرية إن ارتداء الكمامات ليس إلزاميًا، ولكن سيتم توفير مليون كمامة يوميًا لمدة أسبوعين من اليوم إلى تجار التجزئة. كما أنه من المقرر إعادة فتح المزيد من المتاجر والمدارس الابتدائية خلال أسبوعين آخرين، اعتبارًا من 11 مايو.