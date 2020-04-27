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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو إلى مكافحة الملاريا في زمن كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
دعا قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، إلى مواصلة الجهود لمنع وعلاج مرض الملاريا الذي يصيب الملايين من البشر.
ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا فرنسيس قوله بمناسبة اليوم العالمي للملاريا إنه "حتى في خضم وباء كورونا يجب أن نواصل جهودنا للوقاية والعلاج من الملاريا التي تهدد ملايين الأشخاص في العديد من البلدان".
وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للملاريا كل عام في 25 نيسان/أبريل.
وخلال قداس الأحد في كنيسة القديسة مارتا في الفاتيكان، صلى البابا فرنسيس من أجل من يغمرهم الحزن بسبب وباء كورونا.
وقال: "اليوم في هذا القداس، نصلي من أجل جميع الأشخاص الذين يعانون من الحزن لأنهم وحيدون أو لا يعرفون أي مستقبل ينتظرهم أو لأنهم لا يمكنهم أن يسيروا قدما بعائلاتهم لأنهم لا يملكون المال أو ليس لديهم عمل".
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