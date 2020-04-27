اخبار العالم

البابا فرنسيس يدعو إلى مكافحة الملاريا في زمن كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو إلى مكافحة الملاريا في زمن والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020

دعا قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، إلى مواصلة الجهود لمنع وعلاج مرض الملاريا الذي يصيب الملايين من البشر.

 

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا فرنسيس قوله بمناسبة اليوم العالمي للملاريا إنه "حتى في خضم وباء كورونا يجب أن نواصل جهودنا للوقاية والعلاج من الملاريا التي تهدد ملايين الأشخاص في العديد من البلدان".

 

Advertisements

 

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للملاريا كل عام في 25 نيسان/أبريل.

 

وخلال قداس الأحد في كنيسة القديسة مارتا في الفاتيكان، صلى البابا فرنسيس من أجل من يغمرهم الحزن بسبب وباء كورونا.

 

وقال: "اليوم في هذا القداس، نصلي من أجل جميع الأشخاص الذين يعانون من الحزن لأنهم وحيدون أو لا يعرفون أي مستقبل ينتظرهم أو لأنهم لا يمكنهم أن يسيروا قدما بعائلاتهم لأنهم لا يملكون المال أو ليس لديهم عمل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يدعو إلى مكافحة الملاريا في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا