نصائح بيل جيتس للطلاب أثناء "عزل كورونا".. تعرف عليها!

الإثنين 27 أبريل 2020

منح الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، مجموعة من النصائح للطلاب، لمساعدتهم وتحفيزهم لمواصلة التعلم من المنزل، في ظل العزل المنزلي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد.



وظهر بيل جيتس ضيفاً خلال درس في "Code Break"، أكبر فصل تفاعلي مباشر في العالم، وتحدث عن كيفية استخدام برمجة الحاسب لتصور البيانات حول فيروس كورونا، وكيف تدفع الابتكارات في علوم الحاسب الطب إلى الأمام.

ويرى "جيتس" فيروس كورونا المستحد بأنه (حرب) ضد البشرية، حيث تصطف البشرية بشكل كامل في مواجهة عدو مشترك، وأصبح أمام العالم هدفا مشترك للعمل من أجله.

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وأضاف أنه بالنسبة للعائلات والطلاب في جميع أنحاء العالم فإن التحول في الحياة اليومية أمر صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواكبة العمل المدرسي.

وأكد "جيتس": "يتطلب الأمر المزيد من الانضباط للتعلم من المنزل، فإذا شعرت بالارتباك فسيكون التواصل أصعب قليلا".

ونصح "جيتس" الطلبة باتباع روتين يومي منتظم، خاصة للطلاب الذين يتعين عليهم مشاركة الحاسب مع أفراد الأسرة في المنزل، قائلا: "أعتقد أن وجود نمط طبيعي جديد، ومحاولة الالتزام كل يوم بهذا الأمر مفيد للغاية، كما أن التأديب مهم جدا".

وحث جيتس الطلبة على استخدام الموارد المتاحة لهم للمساعدة في التعلم بالسرعة التي تناسبهم، سواء كانت دورات عبر الإنترنت أم الاتصال بصديق يفهم المواد بشكل أفضل.

وأوضح: "مشاركة فهمك مع الطلاب الآخرين أمر مهم"، كما حث الطلاب على قضاء بعض الوقت في الخارج إذا استطاعوا، حيث قال لأحد الطلاب "لا يزال يتعين عليك الخروج قليلاً إذا كان مسموحاً لك، احصل على الانتعاش حتى لا تربك نفسك".