شكرا لقرائتكم خبر عن 1330 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 سجّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء أمس الأحد جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 54841، فضلا عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1330 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.