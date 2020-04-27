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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 وفيات و24 إصابة جديدة بكورونا في السودان خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب بيانات الوزارة أمس الأحد، توزعت الحالات الجديدة بـ 22 حالة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في ولاية سنار، وحالة واحدة في ولاية شرق دارفور.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 237 حالة، والوفيات إلى 21، وبلغ العدد الكلي للمتعافين من الفيروس 20 شخصا، وفق "روسيا اليوم".
ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتأثرة حتى الآن هي الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر ، الجزيرة، سنار، شرق دارفور، فيما لا تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم.
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