زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة‎

الإثنين 27 أبريل 2020

ضربت هزة أرضية، فجر الإثنين، العاصمة التركية أنقرة، بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.



جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 11.27 بتوقيت جرينيتش (02.27 بالتوقيت المحلي)، ومركزه منطقة "أقيورط" بالعاصمة.

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وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 14.21 كم تحت سطح الأرض.

وفيما لفت البيان إلى أن الزلزال شعر به العديد من المناطق بالمدينة، لم يصدر أي بيان من السلطات حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وكان خبراء قد أصدورا تحذيرات من أن إسطنبول التركية تنتظر زلزالاً مدمراً، تصل قوته إلى 7.4 على مقياس ريختر.