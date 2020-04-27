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السلطات الصحية التونسية تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 أبريل 2020

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سجلت السلطات الصحية التونسية، الأحد، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 410 تحليلات مختبرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وارتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 949 حالة مؤكدة، موزعة على جميع المحافظات التونسية (24 محافظة)، وفقا للعين.

 

وأفادت تونس بأنها سجلت استقرارا في عدد الوفيات لمدة 5 أيام متتالية في حدود 38 حالة وفاة، في حين تم تسجيل  216 حالة شفاء حتى الأحد.

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وأكدت وزارة الصحة التونسية أن عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش يبلغ 20 مصابا، وأن عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 78 مصابا.

 

وستبدأ تونس في 3 مايو /أيار رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، حسبما أكده رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزيوني.

 

ودخلت تونس في حجر صحي منذ أواخر شهر مارس /آذار، مع فرض حظر تجوال من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا بتوقيت تونس.

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