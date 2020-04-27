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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العولقي: غارات الدرون الأمريكي بشبوة لها دلالاتها الطبيعية والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
قال عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، إن الغارات الإمريكية بواسطة الطائرات بدون طيار على أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في شبوة لها دلالاتها سياسيا وعسكريا.
وأضاف في تدوينه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الغارات الأمريكية السبت والأحد في محافظة شبوة وتحديداً في منطقتي بيحان، ووادي عماقين أتت بعد ثلاث سنوات من توقفها.
وأوضح أن توقف قصف الدرون الإمريكي في محافظة شبوة في السنوات الماضية كان بفعل نجاح قوات النخبة الشبوانية من تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية.
وأشار العولقي إلى أن عودة الغارات الأمريكية لها دلالاتها وصمت أدوات علي محسن الأحمر في شبوة تجاه الغارات مسألة طبيعية.
وكانت طائرات بدون طيار يعتقد أنها أمريكية قد قصفت لليوم الثاني على التوالي اهدافا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وذلك في بلدتي عماقين – الروضة جنوبا والمنطقة الواقعة بين بلدتي الخدرة والنبيق بعين بيحان شمالا من محافظة شبوة.
يشار إلي أن الغارات الجوية للدرونز الأمريكية عادت مجددا إلى الواجهة في اعقاب عودة عناصر تنظيم القاعدة الى محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة مليشيات الإخوان.
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