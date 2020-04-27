وزير الخارجية السعودي: نريد لليمن تحقيق ما كفله "اتفاق الرياض"

الإثنين 27 أبريل 2020

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، أن المملكة تريد لليمن تحقيق ماكفله "اتفاق الرياض" من عمل مشترك لتحقيق مصلحة الشعب.



وكتب وزير الخارجية السعودي -في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- قائلا: "نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار، مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق".

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كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية باليمن.

وأكد التحالف العربي - في بيان اليوم الإثنين - ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.