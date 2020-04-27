الحكومة اليابانية توجه أطباء الأسنان بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا

وقالت وسائل اعلام يابانية، إن وزارة الصحة اليابانية قررت السماح لأطباء الأسنان بجمع عينات من الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد في محاولة لتعزيز نظام البلاد لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن العدوى.



واوضحت أنه تمت الموافقة على الخطة في اجتماع لجنة الخبراء الذي عقد يوم امس الأحد، مشيرة الى أن الوزارة ستخطر الحكومات المحلية بهذا الاجراء بعد توضيح تفاصيل العمليات.

وفي الوقت الحالي، يتم جمع عينات من اختبارات فاعل البوليميراز المتسلسل أو PCR من أنوف المرضى والحلوق من قبل الأطباء والموظفين الطبيين الآخرين في مرافق العيادات الخارجية للعائدين من الخارج وأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع حاملي الفيروس، وكذلك في مرافق الاختبار الخاصة التي أنشأتها الجمعيات الطبية الإقليمية.



ويتزايد عدد الاختبارات التي تُجرى في اليابان يوميًا ، ويصل الآن إلى ما يقرب من 9000 اختبار.