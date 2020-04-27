بالفيديو ارتفاع ملحوظ بأعداد المصابين بكورونا بعد قرار رفع الحظر الجزئي

قفزة جديدة بأعداد المصابين بفايروس كورونا بعد أيام من انخفاض ملحوظ على مستوى المحافظات التي سجلت إصابات متكررة .. هذا الارتفاع جاء بعد قرار حظر التجوال الجزئي وعدم التزام المواطنين بتعليمات خلية الأزمة الخاصة بهذا الإجراء.. التي اوعزت بعقوبات صارمة بحق المخالفين.كلما ازدادت حركة الشارع ارتفعت معها أعداد الاصابات بالفايروس.. مواطنون يرون في إرجاع الحظر الشامل مخرجا لهذه الأزمة رغم تأثيراته السلبية على حياة المواطن.

وتؤكد وزارة الصحة أن أغلب الإصابات سجلت بسبب الملامسة والاختلاط البشري مشيرة إلى أن انتقال العدوى بالتجمعات عال جدا.. ماينذر بخطر كبير في حال استمرار المواطن بعدم الاهتمام بالطرق الوقائية الصحيحة.