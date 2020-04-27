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بالفيديو تأخير صرف الرواتب يثير القلق والخوف

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تأخر صرف رواتب الموظفين في بعض الوزارات اثار قلق هذه الشريحة لاسيما في ظل الحديث عن ازمة مالية حادة ستعصف في البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا
مع بداية الشهر الفضيل .والذي عادت تجري التحضيرات له مستبقا من تسوق وتبضع لايامه المباركه...الالاف من موظفي الدوائر الحكومية ولم يتسلمو مستحقاتهم المالية وسط استهجان البعض من اجراءات تاخير صرف الرواتب

ويرى مراقبون .ان سوء الادارة المالية . المتراكم لسنوات .والهدر المتواصل بالمال العام .هو الذي يتسبب بالارباك الحاصل في اللتزام بتسدي رواتب واجور العاملين في القطاع العام .

وبين تراجع اسعار النفط الذي قد يتسبب بازمة اقتصادية .هي الاقوى التي تضرب قطاعات مختلفة اولها التاثير على رواتب القطاع العام .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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