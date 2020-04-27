بالفيديو تأخير صرف الرواتب يثير القلق والخوف

مع بداية الشهر الفضيل .والذي عادت تجري التحضيرات له مستبقا من تسوق وتبضع لايامه المباركه...الالاف من موظفي الدوائر الحكومية ولم يتسلمو مستحقاتهم المالية وسط استهجان البعض من اجراءات تاخير صرف الرواتبويرى مراقبون .ان سوء الادارة المالية . المتراكم لسنوات .والهدر المتواصل بالمال العام .هو الذي يتسبب بالارباك الحاصل في اللتزام بتسدي رواتب واجور العاملين في القطاع العام .

وبين تراجع اسعار النفط الذي قد يتسبب بازمة اقتصادية .هي الاقوى التي تضرب قطاعات مختلفة اولها التاثير على رواتب القطاع العام .