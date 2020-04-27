مسؤول أمريكي: إعادة النظر في الاستثناء الممنوح لبغداد بشأن عقوبات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، مساء الأحد، إن واشنطن ستعيد النظر في الاستثناء الممنوح لبغداد بشأن العقوبات على إيران بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة.



وأضاف المسؤول في تصريحات أوردتها وكالة رويترز أن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، لكن لفترة أقصر هذه المرة.

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وأكد المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في العراق.

وتابع "وزير الخارجية مايك بومبيو منح هذا التمديد القصير للاستثناء لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية".

وأشار إلى أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 مايو/أيار المقبل، وكانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة 3 أشهر.

ومطلع مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية ونفطية على طهران، اعتبارا من أغسطس/آب 2018، وتوسعت في نوفمبر/تشرين الثاني.