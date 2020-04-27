شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعتقل طالبا فاز بالميدالية الذهبية في"أولمبياد الفلك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت عائلة الطالب الإيراني علي يونسي، الحاصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك، الذي عقد بالصين عام 2017، السلطات الإيرانية بالكشف عن مصيره.



واعتقلت السلطات الإيرانية الطالب علي يونسي منذ 15 يوما لأسباب مجهولة وسط أنباء عن تعرضه لاعتداء بدني عنيف.

ووفقا للعين، كشفت آيدا يونسي، شقيقة الطالب المعتقل علي يونسي، في مقطع فيديو قصير عبر موقع "تويتر"، الأحد، أن أخيها (20عاما) الطالب في جامعة شريف التكنولوجية بالعاصمة طهران قد تعرض لضرب مبرح وإهانات لفظية من جانب عناصر أمنية أثناء القبض عليه من منزله.

واعتقل 12 عنصرا أمنيا يرتدون ملابس مدنية، في 10 أبريل/نيسان الجاري، الطالب الإيراني علي يونسي الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الفلك العالمي الذي عقد الصين عام 2017.

وذكرت شقيقة يونسي أن العناصر الأمنية اعتدت على شقيقها بالضرب المبرح خلال اعتقاله ما أدى إلى إصابة جبهته، فضلا عن إهانته وترويع والديه.

واستنكرت آيدا يونسي الاعتداء البدني الذي تعرض له شقيقها، كما أعربت عن قلق أسرتها إزاء ظروف احتجازه بالوقت الراهن وإمكانية تعرضه للتعذيب.

ويواجه علي يونسي اتهامات بالقيام بالتخريب رغم تكتم السلطات الإيرانية على أسباب اعتقاله، حسبما أوردت شقيقته في المقطع المصور عبر موقع "تويتر".

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وكشف رضا يونسي، شقيق الطالب المعتقل، أن أحد المحققين القضائيين بالفرع السادس في مكتب المدعي العام داخل سجن إيفين (شمال طهران) وعد بإطلاق سراح شقيقه بعد يومين من اعتقاله، لكن لم ينفذ وعده.

يشار إلى أن اعتقال يونسي المتخصص بهندسة الكمبيوتر جاء بالتزامن مع القبض على زميله أمير حسين مرادي الطالب بقسم الفيزياء في جامعة شريف الإيرانية.

وزعم علي رضا قادري، مسؤول الباسيج داخل جامعة شريف للتكنولوجيا، أن الاتهامات الموجهة ليونسي ومرادي تتعلق بأمور خارج الجامعة، داعيا إلى انتظار البيانات الرسمية في هذا الصدد.

وطالبت آيدا يونسي السلطات الأمنية الإيرانية بتقديم توضيح إزاء تصريحات قادري بشأن ظروف اعتقال شقيقها وزميله أو الاعتذار بسبب الكذب، على حد تعبيرها.

ويرجح أن العناصر الأمنية التي اعتقلت يونسي ومرادي تابعة لاستخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني حيث اقتحمت منزلهما دون إذن قضائي، حسب إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.

وعلى صعيد منفصل، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم الصادر بسجن الصحفي الإيراني كيوان صميمي 5 سنوات على خلفية اعتقاله أثناء تغطية احتجاجات في اليوم العالمي للعمال، مايو/أيار 2019.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان صادر عنه الحكومة الإيرانية بإلغاء حكم السجن بحق صميمي الذي لم يحضر جلسات محاكمته.

ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن مهاجمة الصحفيين وعدم انتهاك حقوقهم الدستورية، وأيضا احترام النقابات والحقوق النقابية الصحفية.