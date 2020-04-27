شكرا لقرائتكم النفط الأميركي يعمق خسائره إلى ما دون 15 دولارا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجعت أسعار الخام الأميركي بأكثر من 12% إلى 15 دولاراً للبرميل منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي قد تحولت لأقرب استحقاق أثناء التعاملات الأسبوع الماضي إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن يومأمس الأحد، أن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاقتصاد "سيتعافى" خلال الربع الثالث من العام.

وقال منوتشن لشبكة "فوكس نيوز" إن اقراض شركات الطاقة خيار "ندرسه عن كثب"، مؤكدا في المقابل أن الإدارة الأميركية لن تقوم بـ"أي عملية إنقاذ مالي يستفيد منها المساهمون".

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وأعلن الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى شل قطاع النقل والمصانع في أغلب أنحاء العالم، ما أدى إلى انهيار الطلب على الطاقة.

وكان منوتشن أعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة ردا على سؤال حول إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأميركية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية، أن هذا من الخيارات المطروحة، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس".

من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأحد أن الاقتصاد الأميركي "سيتعافى بشكل جيد في يوليو وأغسطس وسبتمبر" بعد استئناف نشاطه تدريجا خلال "أيار/مايو وحزيران/يونيو".