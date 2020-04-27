فيديو جديد للشهيد أحمد المنسى "بطل الصاعقة" أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين

وسط دعوات كثيرة، تداول مجموعة كبيرة من رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، فيديو للشهيد أحمد المنسى، فى إحدى عملياته ضد الإرهابيين.



حيث يظهر بطل الصاعقة الشهيد أحمد المنسى، حاملا سلاحه ويقترب من سيارة "نص نقل" تتبع لمجموعة من الإرهابيين، ويحاول تفحصها فى حذر شديد، ثم يلقى بداخلها عبوة تنفجر بعد ثوانٍ قليلة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا الفيديو، والمعلقين، ترحموا على الشهيد البطل الراحل، مؤكدين شجاعته وجسارته، وهو ما ظهر فى الفيديو، من جرأته فى اقتحام السيارة وتفحصها.



يذكر أن النجم أمير كرارة، يقوم ببطولة مسلسل "الاختيار"، عن الشهيد أحمد المنسى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

كان حلم ومش مصدقة إنه بيتحقق ".. بهذه الجملة وصفت منار أرملة الشهيد أحمد المنسي مشاعرها بمشاهدة مسلسل " الاختيار " الذي يجسد بطولة البطل اسطورة الصاعقة المصرية الذي استشهد في سيناء.

وقالت أرملة الشهيد لـ"بوابة الأهرام": "أشاهد الحلقة الأولى الآن للمرة الثالثة شاهدت عرضه علي mbc مصر ثم ontv والآن ontv دراما بمشاعر مختلطة لهفة وفخر وفرحة واشتياق، مشاعر وصفتها منار سليم، وأكملت: "الحمد لله ربنا استجاب لدعوتي كنت مستنياه على أحر من الجمر.. وبدعي ربنا أنه يبلغني رمضان وأشوف المسلسل".



وأثنت منار المنسي علي فريق العمل مؤكدة أنهم بذلوا جهدا كبيرا في تدقيق كل التفاصيل، وقالت منذ استشهاده جاء لنا عدد من المنتجين لكن لم يظهر العمل إلى النور ومر رمضان والثاني وكنت قد فقدت الأمل حتي جاءت شركة سينرجي وعملت بجدية لإخراج العمل بصورة مشرفة تخلد اسم بطولة "أحمد منسي"، زوجي ساب لولاده اسم هيفضلوا فخورين بيه بس كان نفسي نربط الأجيال الجديدة بعمل درامي يظهر حب الأبطال لوطنها وليعرفوا معني الجيش المصري وقيمة سيناء اللي بيضحي أعز الناس بحياتهم لحمايتها ، هدفنا أن الرسالة توصل.. والناس تفهم أن اللي بيحصل في سيناء هي حرب حقيقية فعلا.. فمازالت الدولة تحارب دفاعًا عن الوطن من الإخوان والجماعات الإرهابية، وقالت بدعي أقابل أحمد في الجنة واسلمه ولاده وأنا محققة فيهم اللي كان بيتمناه".

وأشارت إلي أن أكثر مشهد أثر فيها في الحلقة الأولي هو مشهد تجمع أسرة المنسي حول مائدة الإفطار لأنها حضرت تصويره مع أولاد البطل واستغرق ٨ ساعات لنراه لمدة دقيقتين علي الشاشة.

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وعن رد فعل أبناء الشهيد علي المسلسل، قالت منار المنسي، "عالية" قالت لي "بابا كان شكله طيب أوي يا ماما، وأوضحت منار أن عالية كان عمرها أربع سنوات عند استشهاد أبيها، وعندما رأت مشهد توقف البطل أمير كرارة لإيصال سيدة لداخل المدينة قبل الإفطار تأثرت جدا بالمشهد.

ولفتت منار زوجة البطل الشهيد، كلما سمعت الفنان أمير كرارة يدعو الفنانة سارة عادل "مشمشة" أشعر بسعادة غامرة وكأني اسمع أحمد بينادي عليا.. هو سالني كان بيناديكي باسم إيه وقلت مشمشة.

وقالت "منار"، إن سارة عادل كانت دائمة التواصل معها خاصة أنها تجسد شخصية زوجة المنسي: "هي دايمًا بتكلمني تسألني على تفاصيل دقيقة جدًا.. وبتسألني على لبسي وبتجيب حاجات شبهي فعلًا عشان تلعب الدور صح".



وعن تجسيد الفنان أمير كرارة لحياة الشهيد المنسي قالت: انه يؤديه بصدق شديد و يهتم بالتفاصيل الصغيرة لافتة إلى أن إدارة الشئون المعنوية تابعت كل تفاصيل الملابس والمعدات العسكرية.



واختتمت منار تصريحاتها، انتظروا كل يوم مفاجأة جديدة هيقدمها لنا المؤلف المبدع باهر دويدار اللي قدر فعلا إنه يوقف قلوبنا في ختام حلقة النهاردة مع مخرج العمل بالمشاهد الحقيقية لاستشهاد الجنود في ٢٠١٢ وقت الفطار وفكرني باللي قالهولي منسي وكتبه علي صفحته وهو ينعي الجنود ويغبطهم ويدعوا الله ان يلحق بهم ويقول يارب ان لم يكن علي منك غضب فلا ابالي يارب الحقني بهم واقبلني من الشهداء.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3021432561253958&id=10000161...