من وراء إنهيار الليرة... ومن سيدفع الثمن؟

تسارعت وتيرة إرتفاع سعر صرف ​الدولار​ الأميركي في مُقابل ​الليرة​ ال​لبنان​يّة، وتسارع معها الغلاء الفاحش، بشكل يُنذر بإنهيار مَنظومة الأمان الإجتماعي، بسبب تبخّر قيمة العُملة الوطنيّة ومعها القُدرة الشرائيّة للمُواطنين، من دون أن ننسى أنّ الأزمة العالميّة بسبب تفشّي وباء ​كورونا​ وإنخفاض أسعار المُشتقّات النفطيّة، مُضافًا إليها أزمة لبنان الإقتصاديّة و​المال​يّة، أفقد شرائح واسعة من الناس وظائفهم. فمن هي الجهة المسؤولية عن إنهيار الليرة، ومن سيدفع الثمن تبعًا لذلك؟.

تُوجد ثلاث نظريّات مُختلفة، وحتى مُتضاربة، تتناول مسألة الإنهيار السريع لقيمة الليرة اللبنانيّة، حيث أنّ النظريّة الأولى إقتصاديّة-ماليّة صرف، بينما كلّ من النظريّتين الثانية والثالثة تنطلقان من خلفيّة سياسيّة لما يحصل.

بالنسبة إلى النظريّة الأولى، فهي تعتبر أنّ ما حصل ويحصل على مُستوىإنهيار قيمة الليرة، يعود إلى تراكم سنوات وعُقود من سياسة تثبيت وهميّة لسعر الصرف، في الوقت الذي كانت فيه أسس النظامين الإقتصادي والمالي تنهار تدريجًا، بفعل ​الفساد​ المُستشري وهدر المال العام من دون الإهتمام بتراكم الديون الهائلة ولا بحجم فوائدها، وكذلك بفعل صرف أموال المُودعين من قبل السُلطات السياسيّة التنفيذيّة والتشريعيّة المُتعاقبة، بغطاء من ​مصرف لبنان​ و​المصارف​ الذين أمّنوا مُجتمعين التمويل للدولة من أموال الناس، بهدف تحقيق الربح السريع والكبير، غير آبهين بالأخطار على "جنى عُمر" الناس الذين إئتمنوهم على أموالهم! وبحسب أصحاب هذه النظريّة، فإنّ الفوائد الخياليّة التي منحتها المصارف خلال السنتين الماضيتين، كانت بمثابة الخرطوشة الأخيرة لتأجيل الإنهيار الكبير الذي أطلّ بفعل تفاقم شحّ السيولة النقديّة، والذي كان قد بدأ عمليًا خلال ربيع وصيف العام 2019، ثم تظهّر علنيًا مع إندلاع إحتجاجات 17 تشرين الأوّل الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته مع تفشّي وباء كورونا وتوقّف كلّ من الدورة الإقتصاديّة والسياحيّة والتحويلات، إلخ.

من جهة أخرى، تُوجد نظريّتان تعزوان الإنهيار المالي الحالي، إلى مُؤامرات سياسيّة، جاءت لتُكمّل الوضع الإقتصادي والمالي غير المُستقرّ. وأصحاب النظريّة الأولى في هذا السياق، يتّهمون "تيّار المُستقبل" ومعه قوى سياسيّة أخرى، بالعمل على إفشال الحُكومة الحالية، وتمهيد الطريق للعودة إلى السلطة، ويُدرجون بالتالي المُضاربات الكبيرة الحاصلة في سعر الصرف، في سياق مُؤامرة مُنسّقة بين بعض المصارف و"الحريريّة السياسيّة"، لدفع الناس إلى النقمة على السُلطة التنفيذيّة الحالية، تمهيدًا لإسقاطها قريبًا. وبحسب أصحاب هذه النظريّة، إنّ نجاح ​الحكومة​ الحاليّة في إدارة البلاد من دون غطاء "تيّار المُستقبل"، يعني قطع الطريق عليه في المُستقبل بشكل دائم، والذهاب إلى مُحاكمة الكثير من المسؤولين الحاليّين والسابقين المَحسوبين عليه، وهو ما يعمل "التيّار الأزرق" على إفشاله بكل ما أوتي من قُوّة، بالتنسيق مع مَنظومة سياسيّة وإقتصاديّة وماليّة مُتكاملة.

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في المُقابل، إنّ أصحاب النظريّة السياسيّة الثانية، يتّهمون "حزب الله"بالمُضاربة المالية في الأسواق، بهدف الدفع نحو تغيير حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، ونحو قصّ أجنحة جمعيّة المصارف ككلّ، وذلك ردًا على التعميمات والإجراءات الماليّة التي إتخذها هؤلاء، والتي حرمت "الحزب" من الكثير من عائداته الماليّة بالدولار الأميركي. كما يعتبر أصحاب هذه النظريّة، أنّ "التيّار الوطني الحُرّ" مُستفيد من هذا الواقع، لأنّه يُبعد أيّ إتهامات بالفشل عنه، ويُحمّل المسؤوليّة بكاملها إلى سواه، والأهمّ أنّه يفتح الباب أمام وُصول رئيس "التيّار الوطني الحُرّ" النائب ​جبران باسيل​ إلى سُدّة الرئاسة في المُستقبل، من دون غطاء "تيّار المُستقبل"، في حال نجاح تجربة حُكم العماد ​ميشال عون​ كرئيس للجمهوريّة، وشخصيّة سنّية مُستقلّة،على غرار الدُكتور حسّان دياب، كرئيس للحكومة.

وبين هذه النظريّة وتلك، ضاع الناس، وزاد الإنقسام وتراشق التهم، علمًا أنّ الرأي العام اللبناني جاهز بكامله اليوم لتصديق أيّ تهمة فساد تُلقى على أي مسؤول، وراغب برؤية الكثير من المسؤولين خلف القُضبان، لأنّ نقمته مُتعاظمة، وقلقه على مصيره كبير. لكنّ إستفراد أيّ شخصيّة سياسيّة أو إقتصاديّة أو ماليّة، وتدفيعها الثمن وحدها، من دون إثباتات دامغة، ومن دون أن يترافق ذلك مع سياسة مُحاسبة شاملة وغير إستنسابيّة لكلّ الفاسدين من دون أيّ إستثناء، سيُعيد إحياء إنقسامات سياسيّة كانت تراجعت بفعل تقدّم الأزمة الحياتيّة والمعيشيّة، وسيعيد تحريك غرائز طائفيّة ومذهبيّة كانت إنحسرت لصالح هُموم لقمة العيش. والأخطر أنّ تطبيق أيّ مُحاسبة بخلفيّة سياسيّة، بدلاً من خلفيّة الفساد، سيُضاعف شُعور الغُبن والإستهداف هنا أو هناك، من دون أن يؤدّي إلى مُحاربة الفساد والفاسدين بشكل فعلي وشامل. ومن المُتوقّع أن تتكثّف خلال الساعات والأيّام القليلة المُقبلة، المواقف التصعيديّة والمؤتمرات الإعلاميّة التي سيتمّ خلالها التهرّب من المسؤوليات وتقاذف الإتهامات، بالتزامن مع تحضير الحُكومة لتحريك ملفّ الفساد.

في الخُلاصة، الناس مُتعطّشة بالتأكيد للبدء بمُحاسبة الفاسدين-بغضّ النظر عن هويّتهم السياسيّة وإنتماءاتهم الطائفيّة والمذهبيّة. لكن أيّ تطبيق لسياسة إنتقائيّة بخلفيّة سياسيّة لهذا الملف، سيعود بنتائج عكسيّة. والناس لا تريد مُجرّد إتهاماتإعلاميّة، من دون مُحاسبة فعليّة تُعيد الأموال المَنهوبة، خاصة أن لا خيمة فوق رأس أحد في هذا المجال، وسمعة الجميع مُشكّك بها، حتى إثبات العكس. والناس لا تريد مُجرّد تصفية حسابات سياسيّة بناء على مُتغيّرات داخليّة وإقليميّة، بل تريد أن تأكل وتشرب، وتنتظر إجراءات تُعيد خفض سعر صرف الدولار، وبالتالي إعادة القُدرة الشرائيّة لأموالها، وتوفير فرص العمل وخفض مُعدلات ​البطالة​ التي بلغت أرقامًا مخيفة، وإلا الأمور ذاهبة حتمًا إلى إنفجار إجتماعي مُدمّر في مُستقبل غير بعيد!.