أنطوان نصرالله: أسبوع فشل جديد للسلطة بكل أجنحتها

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "أسبوع المواقف الّتي لا تقدّم شيئًا، والكلام بلا فعل، والاجتماعات من دون فعاليّة، و​الفقر​ الّذي سيطرق أبواب جديدة؛ باختصار أسبوع فشل جديد للسلطة بكلّ أجنحتها".

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