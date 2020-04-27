اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار ابي خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على كلام رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، الى ان "رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ رفع السرية و كشف حركة حساباته و تحدى ان يثبت احد امتلاكه اي حساب خارج لبنان. يعني قدم نفسه للمحاكمة، وليد بك؛ بدون تحدي و بكل امانة. هل تستطيع فعل ذات الشيء؟". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي خليل ردا على جنبلاط: رئيس التيار قدم نفسه للمحاكمة هل تستطيع فعل الشيء ذاته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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