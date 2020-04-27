مياه لبنان الجنوبي: لدفع المستحقات والاستفادة من التسهيلات

أعلنت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ في بيان أنها "مستمرة في تأمين التغذية ب​المياه​ وضمن الحدود القصوى للقدرة الانتاجية لمختلف منشآتها، وأنها وعلى الرغم من الطلب المتزايد والضغط المتواصل على الشبكات نتيجة للاكتظاظ السكاني الحاصل في الجنوب هذه الايام، ما زالت تلبي طلبات الصيانة واصلاح الاعطال وتوفير المياه وزيادة ساعات التغذية رغم توقف الجباية، مما يرتب على المؤسسة أعباء إضافية وتكاليف عالية تضاف الى عبء توقف الجباية نتيجة أزمة انتشار ​فيروس كورونا​".

أضاف البيان: "ولأن الحال من بعضه وبسبب الظروف القاسية التي تمر بها المؤسسة ستعاود جباية الاشتراكات والمستحقات وهي تدعو المشتركين والمواطنين كافة إلى ضرورة المبادرة الى تسديد اشتراكاتهم وتسوية أوضاعهم لا سيما لجهة تسديد المتأخرات من الأعوام السابقة والمستحقات الخاصة بهذه ​السنة​ كما تدعو الجميع للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها سواء لناحية خفض رسم الاشتراك الجديد من 620 ألفا الى 353 ألفا أو لجهة تقسيط رسم الاشتراك السنوي للعام 2020 أو تسوية كامل المتأخرات والاستفادة من الإعفاء من الغرامات والتقسيط على فترات تصل الى 36 شهرا".

