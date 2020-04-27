المجبر تلقّى إتصالاً من ستريدا جعجع ومدير مستشفى بشري بعد تقديمه سيارة إسعاف متطوّرة

أفادت الدائرة الاعلامية في مؤسسة الدكتور جيلبير المجبّر الاجتماعية أن رئيسها الدكتور المجبّر تلقّى إتصالاً من مدير عام ​مستشفى بشري​ الحكومي الدكتور انطوان جعجع ، الذي شكره على تقديمه عبر المؤسسة ​سيارة​ إسعاف متطورة لصالح مستشفى بشري الحكومي ، فضلاً عن أدوات و ​معدات طبية​ متطورة وحديثة.

كما أفادت الدائرة الاعلامية أن النائبة ​ستريدا جعجع​ أجرت إتصالاً مماثلاً بالدكتور ​جيلبير المجبر​، مثنيةً على تقديماته الإنسانية ، بإسمها ، ونيابة عن الدكتور ​سمير جعجع​ وكتلة القوات ال​لبنان​ية، مؤكدة الحرص على ترك قنوات الإتصال مفتوحة مع الدكتور المجبر ومؤسسته الإنسانية ، وتناولت المحادثة أجواء عمله الإنساني على مستوى ​قضاء جبيل​ وعموم لبنان.

بدوره شكر الدكتور المجبر النائبة جعجع على اتصالها، عارضاً فرص تعاون مقبلة كثيرة، شارحاً لجعجع طريقة عمل المؤسسة وانتشارها الواسع في عموم لبنان، وأن لا مقابل لا سياسياً ولا خلافه لقاء ذلك، سوى ترحُّم الناس ومن تصله المساعدات تلك على والديه.