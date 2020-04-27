أفادت الدائرة الاعلامية في مؤسسة الدكتور جيلبير المجبّر الاجتماعية أن رئيسها الدكتور المجبّر تلقّى إتصالاً من مدير عام مستشفى بشري الحكومي الدكتور انطوان جعجع ، الذي شكره على تقديمه عبر المؤسسة سيارة إسعاف متطورة لصالح مستشفى بشري الحكومي ، فضلاً عن أدوات و معدات طبية متطورة وحديثة.
كما أفادت الدائرة الاعلامية أن النائبة ستريدا جعجع أجرت إتصالاً مماثلاً بالدكتور جيلبير المجبر، مثنيةً على تقديماته الإنسانية ، بإسمها ، ونيابة عن الدكتور سمير جعجع وكتلة القوات اللبنانية، مؤكدة الحرص على ترك قنوات الإتصال مفتوحة مع الدكتور المجبر ومؤسسته الإنسانية ، وتناولت المحادثة أجواء عمله الإنساني على مستوى قضاء جبيل وعموم لبنان.
بدوره شكر الدكتور المجبر النائبة جعجع على اتصالها، عارضاً فرص تعاون مقبلة كثيرة، شارحاً لجعجع طريقة عمل المؤسسة وانتشارها الواسع في عموم لبنان، وأن لا مقابل لا سياسياً ولا خلافه لقاء ذلك، سوى ترحُّم الناس ومن تصله المساعدات تلك على والديه.
كانت هذه تفاصيل خبر المجبر تلقّى إتصالاً من ستريدا جعجع ومدير مستشفى بشري بعد تقديمه سيارة إسعاف متطوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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