عبدالله: للإضاءة على 50 مليار دولار صُرفت على الكهرباء وسياسات وزارة الاتصالات

توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "مَن يُحاضر ويُنظّر ويَتوعّد"، مؤكّدًا أنّ "هناك ملفات فساد يجب الإضاءة عليها، منها: 50 مليار دولار صُرفت على ​الكهرباء​ بما فيها البواخر، إجراءات وتوظيفات وسياسات ​وزارة الاتصالات​، كلفة ​السدود​ المائيّة الّتي أُنجزت والّتي هي قيد الإنجاز، تلزيمات الباطن في ملف ​قطاع البترول​، تسهيل تجنيس متموّلين لأهداف مبهمة، وغيرها".

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