وزير الصحة: إرجاء حملات إجراء الفحوصات من عينات في المناطق بسبب اقفال الطرقات

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عن إرجاء حملات إجراء الفحوصات من عينات عشوائية من مختلف المناطق اللبنانية والتي كانت مقررة اليوم إلى يوم غد بسبب اقفال الطرقات.
وامل وزير الصحة أن يتم تحييد عمل هذه الفرق عن أي تحركات مستقبلية محتملة نظرا لضرورة عملها في تقييم واقع الوباء في لبنان.
وكانت وزارة الصحة قد كثفت اخذ فحوصات عشوائية من المناطق وعملت على اجراء فحوصات الـ "PCR".
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