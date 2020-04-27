علوش: كلام باسيل عن العقلية السياسية المريضة ينطبق عليه ولا يمكن تحميل سلامة مسؤولية كل ما وصلت إليه الأمور

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أنّ "منذ بداية 17 تشرين الأول 2019، التوازنات في البلد فيها جزء عسكري، وستؤدّي بلحظةٍ ما إلى فلتان أمني"، مشدّدًا على أنّ "الناس وصلت إلى مرحلة اليأس، وأنّ الشغب و​العنف​ هما اللذين سيسيطران على الشارع".

ورأى في حديث إذاعي، أنّه "لا يمكن تحميل حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ مسؤوليّة كلّ ما وصلت إليه الأمور، وهو جزء من إدارة معيّنة، ولولا الهندسات لكان الوضع أسوأ بكثير". وركّز على أنّ "كلام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ عن العقليّة السياسيّة المريضة ينطبق عليه، فهو جزء من المنظومة منذ عام 2009، وحزبه موجود في الحكم منذ 2005".وأشار إلى أنّ "بدل التعميم، ليحدّد باسيل بالأسماء العقليّة المريضة الّتي يتكلّم عنها، وأنا أرى أنّه جزء من هذه العقليّة".