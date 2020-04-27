باشرت شركات تحويل الأموال ابتداءً من 24 نيسان 2020 تنفيذ التعميم الوسيط رقم 551 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16 نيسان 2020، على أن يتمّ تطبيق سعر الصرف المتداول في السوق أي السعر لدى الصرّافين، فلا يتكبّد الزبائن خسارة جراء استلام الحوالات من الخارج، على عكس ما تمّ تداوله عن تطبيق أسعار صرف بعيدة عن سعر السوق.
وتزود الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان الشركات يومياً بسعر الصرف في السوق مع احتمال أن يتغيّر السعر خلال النهار الواحد، وفقاً للسعر المتداول لدى الصرّافين.
وبذلك فإن الزبون يستفيد من سعر الصرف المطبّق في اليوم والوقت الذي يقبض فيه الحوالة. وسعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان لتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٠ هو ٣.٨٠٠ ل.ل. للدولار الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف لبنان حدد سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية بـ3800 ليرة للدولار الواحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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