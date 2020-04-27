يعقوب: تدوير الزوايا مرفوض ولن يكون سلامة وحده كبش محرقة

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، انه لاول مرة تصل الامور الى هنا، لذلك نرفض اي تسوية او تدوير زوايا فلا مكان الا للانقاذ والمحاسبة ولفت الى ان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ هو الثقب الاسود والمفتاح ولن يكون وحده كبش محرقة. اضاف قائلا "اعيدوا ​الاموال المحولة​ اولا وثم نبحث بالمسروق والمنهوب".

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