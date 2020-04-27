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العقود الآجلة للخام الأميركي تهبط بنحو 12 بالمئة

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هبطت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع بشكل ملحوظ، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 12%.

وبحلول ​الساعة​ 09:10 بتوقيت ​موسكو​، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو عند مستوى 15 ​دولار​ا للبرميل، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 11.45% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" للشهر نفسه عند 20.56 دولار للبرميل، وانخفض المزيج القياسي العالمي بنسبة 4.10%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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