العقود الآجلة للخام الأميركي تهبط بنحو 12 بالمئة

هبطت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع بشكل ملحوظ، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 12%.

وبحلول ​الساعة​ 09:10 بتوقيت ​موسكو​، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو عند مستوى 15 ​دولار​ا للبرميل، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 11.45% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" للشهر نفسه عند 20.56 دولار للبرميل، وانخفض المزيج القياسي العالمي بنسبة 4.10%.