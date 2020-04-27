العقود الآجلة للخام الأميركي تهبط بنحو 12 بالمئة

هبطت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع بشكل ملحوظ، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 12%.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو عند مستوى 15 دولارا للبرميل، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 11.45% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" للشهر نفسه عند 20.56 دولار للبرميل، وانخفض المزيج القياسي العالمي بنسبة 4.10%.
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