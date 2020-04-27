تسجيل حالة وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في تايلاند

أعلن المتحدّث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد 19" التابع للحكومة التايلاندية تاويسين ويسانويوتين، أنّ "تايلاند سجّلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2931 والوفيات إلى 52".
وأوضح أنّ "هذه هي المرّة الأولى الّتي لا تُسجَّل فيها حالات عدوى محليّة جديدة في بانكوك منذ بدء تفشّي الفيروس في كانون الثاني"، لافتًا إلى أنّ "3 من بين الإصابات الجديدة لها صلة بحالات سابقة، وحالتين وافدتين من الخارج ووضعتهما السلطات في الحجر الصحّي وأربع حالات أُخرى في إقليم يالا الجنوبي".
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