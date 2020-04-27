الجبير: نرفض أن تتحول مصلحة الشعب اليمني لمزايدات وتحركات تعطل تحقيق فرص العيش بأمان

لفت وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​السعودية​ ومعها شقيقتها ​الإمارات​ أكّدتا أنّه يجب العودة إلى الوضع السابق، ونرفض بشدّة بأن تتحوّل مصلحة الشعب اليمني الشقيق الّتي كفلها "اتفاق ​الرياض​" المدعوم دوليًّا إلى مزايدات بالمواقف وتحرّكات تعطّل تحقيق الفرص الإيجابيّة للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

وكان قد شدّد "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي)، في وقت سابق على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية في اليمن". وركّز على "ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه"، داعيًا إلى "العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورًا ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أُخرى، والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدّي للتنظيمات الإرهابيّة".