وزير الصحة العراقي توقّع تخطي ذروة كورونا في أيار: من المحتمل العودة للحظر الشامل

أكّد وزير الصحة ​العراق​ي جعفر علاوي، أنّ "اﻟﻌﺮاق ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ وباء "ﻛﻮروﻧﺎ" ﻣﻘﺎرﻧﺔً بأغلبيّة دول أوروﺑﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺣﺬر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ المتاعب ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻷزﻣﺔ"، مبيّنًا أنّ "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺘﺰام المواطنين ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، ﺳﻨﺘﺨﻄّﻰ ذروة اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر المقبل".

وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "اﻷﻣﺮ اﻟّﺬي ﻧﺘﻤﻨّﺎه ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ هو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء"، لافتًا إلى أنّ "اﻟﻌﺮاق واﻷردن ﺳﺠّﻼ ﻣﻌﺪّل اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس، وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ المرض". وأوضح أنّ "من المحتمل اﻟﻌﻮدة ﻹﺟﺮاءات ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺸﺎﻣﻞ إذا ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪّﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑـ"ﻜﻮروﻧﺎ"، واﻟﻮزارة ﺗﺮاﻗﺐ وﺿﻊ اﻟﺸﺎرع وﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت".

وركّز علاوي على أنّ "ﻣﻊ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﻮل، ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ المواطنين اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮارات وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اأﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ اﻟﺮﻗﻢ 55، لمواصلة ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح"، مشيرًا إلى أنّه "ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام وﺗﺴﺠﻴﻞ إﺻﺎﺑﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪّل الإﺻﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ، ﻗﺪ ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات المشدّدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل، وإﻏﻼق اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﺪل اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ اﻷﺳﻮأ".

