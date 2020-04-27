السلطات التركية أجلت 618 مواطنا من السعودية وقطر وأخضعتهم للحجر الصحي

أكّد نائب وزير الخارجية التركية ياووز سليم قيران، أنّ "​تركيا​ أجلت 618 من مواطنيها في ​السعودية​ وقطر"، معربًا عن شكره لـ"كلّ من ساهم في عودة المواطنين، وعلى رأسهم ​الخطوط الجوية التركية​".

وأخضعت ​السلطات التركية​ 169 مواطنًا أجلوا من السعودية و449 من قطر، للحجر الصحّي لمدّة 14 يومًا.

يُذكر أنّ في 18 نيسان الحالي، أطلقت تركيا عمليّة إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفًا من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء رمضان و​عيد الفطر​ مع ذويهم.

وكانت تركيا قد أعلنت أمس تسجيل 2357 إصابة، مقابل 3 آلاف و558 حالة شفاء، و99 حالة وفاة.