أكّد نائب وزير الخارجية التركية ياووز سليم قيران، أنّ "تركيا أجلت 618 من مواطنيها في السعودية وقطر"، معربًا عن شكره لـ"كلّ من ساهم في عودة المواطنين، وعلى رأسهم الخطوط الجوية التركية".
وأخضعت السلطات التركية 169 مواطنًا أجلوا من السعودية و449 من قطر، للحجر الصحّي لمدّة 14 يومًا.
يُذكر أنّ في 18 نيسان الحالي، أطلقت تركيا عمليّة إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفًا من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.
وكانت تركيا قد أعلنت أمس تسجيل 2357 إصابة، مقابل 3 آلاف و558 حالة شفاء، و99 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية أجلت 618 مواطنا من السعودية وقطر وأخضعتهم للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.