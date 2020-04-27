وزير الطاقة الجزائري: إحتياطياتنا المؤكدة من النفط تبلغ 10 مليارات برميل

كشف وزير الطاقة ​الجزائر​ي محمد عرقاب، في حديث إذاعي، أنّ "احتياطيات الجزائر المؤكّدة من ​النفط​ تبلغ حاليًّا 1.34 مليون طن أو عشرة مليارات برميل". وأوضح أنّ "الجزائر تملك احتياطيّات مؤكّدة من ​الغاز الطبيعي​ تقدّر بنحو 2.36 مليار متر مكعب". وتعدّ الجزائر موردًا رئيسيًّا للغاز إلى ​أوروبا​.

وكان قد تراجع إنتاج وصادرات الجزائر من ​النفط والغاز​ في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الاستهلاك المحلّي وقلّة الاستثمار الأجنبي، ممّا أثّر بشكل كبير على عائدات الطاقة الّتي تمثّل المصدر الرئيسي لماليّة الدولة. وفي محاولة لوقف هذا الاتجاه، وافقت الحكومة أواخر العام الماضي على قانون للطاقة يعرض شروطًا تعاقديّة جذّابة على المستثمرين الأجانب، تشمل حوافز ضريبيّة.