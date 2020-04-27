مسؤول كوري جنوبي: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حيّ وبصحة جيدة

أكّد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي ​مون جاي إن​ أنّ "زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ حيٌّ وبصحّة جيّدة"، مقلّلًا من خطورة الشائعات حول حاله الصحيّة.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 نيسان الحالي في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد"، موضحًا أنّه "لم يرصد أي نشاط مشبوه حتّى الساعة".

وكانت قد تضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحّة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونغ في 15 نيسان. وظهر كيم للمرّة الأخيرة في 11 نيسان خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، من ثمّ في جولة تفقديّة لقاعدة جويّة، تحدّثت عنها وسائل إعلام رسميّة في 12 نيسان.

وكان موقع "دايلي أن كاي" الّذي يديره كوريّون شماليّون منشقّون، قد ذكر أنّ كيم خضع في نيسان لعمليّة جراحيّة بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنّه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال. كما تناقلت واسائل إعلام أجنبيّة في الساعات الأخيرة أخبارًا عن وفاته.