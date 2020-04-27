السلفادور تجيز استخدام "القوة المميتة" لوقف العنف في ظل كورونا

أجاز رئيس ​السلفادور​ نجيب أبو كيلة، استخدام ​الشرطة​ و​الجيش​ "القوة المميتة" ضد أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال ​العنف​ أثناء جائحة ​فيروس كورونا​.

وقال أبو كيلة "على أفراد الشرطة و​القوات المسلحة​ إعطاء الأولوية لحماية حياتهم وحياة رفاقهم والمواطنين الشرفاء. استخدام القوة المميتة مسموح به دفاعا عن النفس ومن أجل الدفاع عن حياة مواطني السلفادور".

وسجلت السلفادور 24 جريمة قتل يوم الجمعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ تولي أبو كيلة ​السلطة​ في حزيران الماضي، مما دفعه لإصدار أمر بفرض قيود على الحركة بالسجون التي تؤوي أفراد عصابات لمدة 24 ساعة.

وبحلول مساء الأحد سجلت الشرطة 29 جريمة قتل أخرى، مما دفع أبو كيلة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد العصابات، التي قال إنها تستغل انشغال ​قوات الأمن​ في المساعدة باحتواء تفشي فيروس كورونا.