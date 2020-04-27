السلطات الصحية الصينية أعلنت تسجيل 3 إصابة جديدة بـ"كورونا" ولا وفيات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​، أنّ" البلاد سجّلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد"، مقابل 11 حالة في اليوم السابق دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأوضحت في نشرتها اليوميّة أنّ "من بين هذه الحالات الجديدة، حالتين واردتين من الخارج"، بتراجع عن خمس حالات واردة من الخارج في اليوم السابق، لافتةً إلى أنّ "هناك حالة واحدة كانت منقولة محليًّا في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي".

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة في بر الصين الرئيسي 82830 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 4633 حالة.