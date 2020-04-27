الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بصحة جيدة

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سيول: أكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "حيٌّ وبصحة جيدة"، مقللًا من خطورة شائعات حول حاله الصحية.

قال المستشار مون شونغ-إين الأحد إن "موقف حكومتنا حازم"، مضيفًا لقناة "سي إن إن" الأميركية أن "كيم جونغ أون حي وصحته جيدة".

تابع أن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 إبريل في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكدًا أنه "لم يرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة".

وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونغ في 15 إبريل.

ظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 إبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 إبريل.

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وكان موقع "دايلي أن كاي" الذي يديره كوريون شماليون منشقون قد ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في إبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

نقلًا عن مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته، قال الموقع إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة "بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه". وقللت كوريا الجنوبية، التي لا تزال عمليًا في حالة حرب مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك الأخبار.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن "تدرس معلومات" تفيد بأن كيم جونغ أون "بحالة شديدة الخطورة نتيجة لعملية جراحية". غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اعتبر الخميس أن المعلومات المتعلقة بتدهور صحة كيم على الأرجح "خاطئة".

وأفادت الصحيفة الرسمية الكورية الشمالية "رودونغ سينمون" الاثنين أن كيم أرسل رسالة شكر إلى عمال المشروع السياحي الضخم في وونسان كالما.

