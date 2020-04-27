شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستغلال تعليق الدراسة لبحث مشاكل عجز المعلمين وتكدس الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن استغلال فترة توقف الدراسة للانتهاء من عمل حصر شامل لكل الملاحظات على المنظومة التعليمية فى مختلف المحافظات، سواء تلك التى تتعلق بنسبة عجز المعلمين، أو تكدس الفصول فى بعض المحافظات، أو المدارس التى تمت إزالتها ولم تتم إعادة بنائها مرة أخرى، بالإضافة إلى الموافقات الخاصة ببناء مدارس جديدة فى مناطق أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المنظومة التعليمة الجديدة تهدف لخلق جيل واعى، وهناك اهتمام كبير بملف التعليم من قبل القيادة السياسية وانعكس هذا فى صورة قرارات على أرض الواقع، والفترة الأخيرة بالتزامن مع فيروس كورونا أثبتت أن هناك خطوات جادة تهدف للنهوض بنظام التعليم والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما نجحت فيه الوزارة.

وطالب عضو البرلمان باستغلال فترة تعليق الدراسة، وعمل حصر شامل لكل الملاحظات المتعلقة بعمل المنظومة الجديدة، والبدء فى وضع حلول، على أن يتم تشكيل لجنة منفصلة مثلا تكون معنية بهذا الأمر فى الوزارة، ويتم عمل حصر دقيق فى كل محافظة حول نسبة عجز المعملين، والتكدس، والمدارس التى تمت إزالتها ومن المنتظر تتم إعادة بنائها، وتلك التى صدر لها موافقات البناء لكن مازالت هذه الموافقات حبر على ورق، على أن تكون هناك آليات للتعامل مع هذه الملاحظات بشكل فورى وعاجل، خاصة أن العام الدراسى الجديد مازال أمامه الكثير من الوقت، ما يعنى أن هناك فرصة كبيرة لتدارك كل هذه الملاحظات.