بالزغاريد.. رئيس مدينة بيلا في كفر الشيخ يستقبل متعافي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أستقبل أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، أمس الأحد، متعافي من فيروس كورونا، عقب خروجه من مستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، أمام مجلس المدينة لتهنئته بالتعافي، وسط زغاريد النساء، وذوي المتعافي خلال مرافقته.

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المتعافي من فيروس كورونا أشرف الحنفي، كان موظفًا بمستشفى بيلا المركزي، وأصيب بالفيروس نتيجة اختلاطه بأول حالة أصيبت بنفس الفيروس لسيدة من قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا، وجرى تحويله لمستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، لتلقيه العلاج هناك.

حضر استقبال المتعافي المعداوي شعيشع، مدير إدارة التضامن الاجتماعي ببيلا، ومحمود نصير، مدير الشئون الإدارية بمجلس مدينة بيلا، وعلاء شواف، مدير إدارة الأزمات بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.