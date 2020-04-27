ثالث قرى كفر الشيخ.. مصادر ترجح عزل "البلاصي" بعد ظهور 4 إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الخوف الشديد تسيطر على أبناء قرية "البلاصي" التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، في الوقت الحالي وخلال أيام ماضية، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، وارتفاع أعداد المصابين فيها.

ورجح مصدر طبي، بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، عزل قرية "البلاصي" في حال ظهور حالات جديدة، مؤكدا أنه جرى حصر أعداد المصابين فيها بفيروس كورونا وهم 4 مصابين، آخرهم شابا يبلغ من العمر 22 عاما، ما يعد عددا مرتفعا ويجب محاصرة من اختلط بهم، للحد من انتشاره في القرية، ولو ظهرت حالات أخرى وارتفع عدد المصابين فيها فيجب تطبيق عزل القرية فورا.

ويترقب سكان القرية الأجواء المشابهة لما حدث في قريتي كفر العجمي، والزعفران، قبل عزلهما بقرار من محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، في ضوء تسجيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بقرية كفر العجمي، وعزل قرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، نتيجة ظهور 7 حالات إيجابية.

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كثير من شباب مركز سيدي سالم، يعتقد أن قرية البلاصي، من الممكن أن تتحول إلى معقل لوباء فيروس كورونا، كما يقول منتصر شعبان، أحد شباب مركز سيدي سالم، لمصراوي، خاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين فيها إلى 4 أشخاص، وربما يرتفع عدد المصابين في القرية إلى أكثر من ذلك نتيجة حدوث اختلاط بالمصابين.

الشيخ نسيم يوسف، إمام وخطيب بالأوقاف، لفت إلى أن المقيمين في القرى لا توجد لديهم وسائل وقاية كافية، بسبب حدوث عفوية في تعامل الناس مع بعضها البعض، وبذلك من الممكن يكون سببا كبيرا لنقل العدوى.

وقال:"إحنا في القرى فيه البعض لديهم حالة لا مبالاه حول خطورة الأمر مثل الذي يردد عندما يوجه له النصيحة "سيبها على الله..ربنا هو الحارس" وكلام كتير زي ده، وهذا هو الخطر الحقيقي، ومن رأي أؤيد عزل كامل لقرية البلاصي، للحد من تفشي وأنتشار فيروس كورونا في القرية نفسها، وربما ينتقل لقرية مجاورة في حالة عدم اتخاذ الإجراءات الأحترازية والوقائية".