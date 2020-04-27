بيل جيتس يشيد بجهود ميركل في مواجهة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سياتل (الولايات المتحدة) - (د ب أ):

أشاد الملياردير الأمريكي بيل جيتس بجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقال مؤسس شركة "مايكروسوفت" العملاقة للبرمجيات في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن ميركل تحاول أن تكون "شخصية قيادية وصوتا واضحا" في ألمانيا، مضيفا أنها تبذل في الوقت نفسه جهودا دولية مع دول مثل فرنسا.

وفي المقابل، انتقد جيتس الحكومة الأمريكية، متهما إياها بالتقصير في التعامل مع أزمة كورونا، وقال: "في الولايات المتحدة لم يكن لاختبار (الكشف عن كورونا) الأولوية المطلوبة"، منتقدا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم تقديمها إرشادات واضحة في مسألة تخفيف القيود على الحياة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن جيتس يهتم منذ سنوات بتحسين الإمدادات الصحية في العالم، وحذر عقب وباء إيبولا من أن العالم غير مستعد لمواجهة وباء مقبل.

وتدعم المؤسسة الخيرية لجيتس وزوجته مليندا مكافحة جائحة كورونا بمليارات الدولارات. وتُضخ هذه الأموال في تطوير أنظمة تشخيص وطرق علاجية ولقاحات. ويتوقع جيتس أن يكون هناك لقاح متاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال 18 شهرا.