وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يبحثان هاتفيا سبل مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد هاتفيا التطورات الإقليمية. وأضافت الوكالة أن الجانبين تباحثا خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء أمس، حول سبل مكافحة فيروس كورونا، وغيره من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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