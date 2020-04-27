عودة جلسات إعلامات الوراثة بالمحاكم ومكافحة كورونا أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الإثنين، وفي مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية، وطلب مصر لتمويل من صندوق النقد الدولي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأبرزت الصحف اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والذي وجه خلاله بتعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب، خاصة تشكيل الوعي وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكري والثقافي.

ونقلت صحف "الأخبار" و"الأهرام" و"الجمهورية"، تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي وجه أيضا بتحقيق التنسيق الجماعي والتناغم بين مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقويض مخاطر انتشار الشائعات.

وأشارت إلى أن وزير الدولة للإعلام عرض خلال الاجتماع رؤية تطوير السياسة الإعلامية للدولة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة، لا سيما من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، وذلك اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطني محلياً وخارجياً ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة في العملية التنموية التي تشهدها مصر حالياً.

كما ألقت الصحف الضوء على إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»؛ لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت عن رئيس الوزراء قوله خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن هذا المسعى يأتي كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن المباحثات بهذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة.

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وأضاف مدبولي أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندرد أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

وقال رئيس الوزراء إن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي هو أمرً مهمً خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.

وأبرزت الصحف كذلك الإشادة بحفاظ مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "ماجنيت"، والذي أوضح أن مصر سجلت أكبر عدد من الصفقات بنسبة 37٪ من إجمالي الصفقات بالمنطقة.

ونقلت صحف القاهرة عن المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، قولها إن الهيئة تضع محور ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها الاستراتيجية وأجندة أعمالها، وتستهدف تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي من خلال مضاعفة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في مصر وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها.

وأبرزت صحف : "الأخبار" و"الأهرام" و"الجمهورية"، انتظام تقديم بعض الخدمات الحكومية مع اتخاذ جميع التدابير الإحتياطية لمواجهة فيروس كورونا، ومن بينها مكاتب توثيق مصحلة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات إثبات التاريخ للمحررات والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية (مغلقة ) ومحضر فتح وصية (مغلقة) والتوكيل الخاص (صرف المعاش)، والإقرارات.

وأشارت الصحف إلى استئناف وزارة العدل عقد جلسات إعلامات الوراثة بالمحاكم، بعد توقف دام نحو شهر، وبعد تلقي الوزارة العديد من شكاوى المواطنين بشأن تأخرهم عن إتمام إجراءات الوراثة، إلى جانب بدء وحدات المرور عملها واستقبال عدد من المواطنين من راغبي تقديم طلبات التراخيص للمركبات الجديدة لأول مرة وسط التزام كبير من الجمهور.