وزير التعليم يرد على مطالب إجراء امتحانات الثانوية في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة لعدة أشهر، لتجرى في شهر سبتمبر المقبل.
وقال شوقي، في رسالة صوتية الأحد: "إذا أردتم تأجيل الامتحانات لسبتمبر، سيؤدي إلى تعطيل حياة الناس 3 أشهر"، مؤكدًا أن ذلك الأمر يعتمد على موافقة وزارة التعليم العالي، ومدى انعكاسه على الجامعات.
وأضاف وزير التربية والتعليم: "بدل ما تضيعوا وقت الطلاب من المذاكرة، لا تلتفتوا إلى هذا العبث، لأن الامتحان في موعده يوم 7 يونيو".
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