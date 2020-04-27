وزير التعليم يرد على مطالب إجراء امتحانات الثانوية في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة لعدة أشهر، لتجرى في شهر سبتمبر المقبل.

وقال شوقي، في رسالة صوتية الأحد: "إذا أردتم تأجيل الامتحانات لسبتمبر، سيؤدي إلى تعطيل حياة الناس 3 أشهر"، مؤكدًا أن ذلك الأمر يعتمد على موافقة وزارة التعليم العالي، ومدى انعكاسه على الجامعات.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "بدل ما تضيعوا وقت الطلاب من المذاكرة، لا تلتفتوا إلى هذا العبث، لأن الامتحان في موعده يوم 7 يونيو".