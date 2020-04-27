بمقدم 50 ألف جنيه.. تفاصيل نظم سداد شقق "جنة" في 6 مدن (تصل لـ20 سنة)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات.

المرحلة الجديدة من مشروع "جنة" تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم، حيث تتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة

(6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

وتم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط، حيث تم حجز باقي الأدوار في المراحل السابقة التي تم طرحها في هذه المدن، وتتراوح مساحات الشقق من 100 إلى 150 مترًا، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، كما يوجد مصعد كهربائي في العمائر، ويتواجد مسطحات خضراء ومسطح مائي داخل كل مشروع.

وتيسيرًا على الراغبين في حساب قيمة الوحدة السكنية قبل قرار الحجز، يوضح "الخليج 365" طرق سداد وحدة سكنية بمشروع "جنة".

في مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 9470 جنيها، ووصلت الشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفا، حيث يتم سداد 50 ألف جنيه مقدم حجز، ثم استكمالهم لـ10% من ثمن الشقة بعد انتهاء فترة الحجز بواقع 94 ألف جنيه، ثم يتم سداد دفعات ربع سنوية حتى الاستلام بواقع 10 آلاف في القسط الواحد.

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وعند الاستلام يسدد الحاجز 15% من ثمن الشقة بواقع 188 ألف جنيه، ويكون بذلك سدد ما يقرب من 25% من ثمن الشقة، والـ75% يتم سدادهم على أقساط هرية على 3 سنوات وحتى 7 سنوات بفوائد، او بنظام التمويل العقاري على 20 سنة بفائدة 10%.

وفي مدينة الشيخ زايد، وصل سعر لـ 11.925 جنيها، والشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألفا، والشقة الـ130 مترا سجلت مليون و581 ألفا.

ولحساب طريقة سداد ثمن الشقة الـ130 متر، يتم سداد 50 ألف ثم استكمال الـ10% من ثمن الشقة 131 ألف جنيه، ثم يتم سداد دفعات ربع سنوية حتى الاستلام بواقع 10 آلاف في القسط الواحد، وحين الاستلام يسدد الحاجز 15% من ثمن الشقة بواقع 237 ألف جنيه، ويكون بذلك سدد ما يقرب من 25% من ثمن الشقة، والـ75% يتم سدادهم على أقساط هرية على 3 سنوات وحتى 7 سنوات بفوائد، او بنظام التمويل العقاري على 20 سنة بفائدة 10%.

ويمكن معرفة طرق سدد باقي المدن المطروح بها لوحدات من هنا

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