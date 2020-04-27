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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يتوجه بالتحية لمن ساهم إنسانياً في تخفيف آثار جائحة كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
توجه نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، بالتحية لكل من ساهم مع الحكومة في تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (أوفيد 19) .
وقال آل مكتوم في تغريدة له بتويتر، "كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال .. بنك دبي الإسلامي .. وشركة إعمار .. وجمعية بيت الخير.. ودار البر.. ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية .. و١٢ ألف متطوع .. وغيرهم الكثير" .
وأضاف "مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الانسانية النبيلة" .
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