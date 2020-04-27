بينها الحظر.. ما ستبحثه اللجنة العليا اليوم

افاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستعقد اجتماع لمناقشة عدد من الملفات بينها الحظر.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستعقد اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة قرار رفع الحظر الجزئي وإجراء تقييم شامل بناء على الموقف الوبائي الصادر من وزارة الصحة"، مبينا أن "اللجنة ستتخذ قراراتها بناء على التوصيات المقدمة بشأن إمكانية تشديد الإجراءات في المناطق التي تسجل ارتفاعاً بالإصابات".

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وأضاف أن "اللجنة ستناقش أيضاً طلب وزير الصحة جعفر علاوي حول إيقاف إجلاء العراقيين العالقين في الخارج بسبب عدم وجود أماكن مخصصة للحجر الصحي وكذلك تحسباً لحمل الفيروس من الخارج".

وأشار إلى أن "اللجنة ستبحث الأوضاع الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط وكيفية دعم القطاعات الأخرى، إضافة إلى مناقشة ملفات دورية".